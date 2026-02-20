  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Eflani İlçe, CANDAROĞULLARI Mahalle/Köy, Hastane Caddesi Mevkii, 104 Ada, 60 Parsel, Taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Candaroğulları Mahallesi /Eflani /Karabük

Yüzölçümü : 2.219,98 m2

İmar Durumu :Var - Taks: 0,30, Kaks: 1,20, 3 kat KONUT alanında ve yaklaşık 1/3 kısmıda Park alanında kalmaktadır. Parselin küçük bir kısmı da yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 6.659.940,00 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Eflani İlçe, CANDAROĞULLARI Mahalle/Köy, Alıçlar Altı Mevkii, 102 Ada, 11 Parsel, Taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Candaroğulları Mahallesi/ Eflani /Karabük

Yüzölçümü : 2.214,19 m2

İmar Durumu :Var - Taks: 0,40- Kaks: 1,60- 4 kat - konut + ticaret alanında kalmaktadır. Parselin küçük bir kısmı yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 13.512.542,00 TL - KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:06

15/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)   (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

