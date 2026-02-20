T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Eflani İlçe, CANDAROĞULLARI Mahalle/Köy, Hastane Caddesi Mevkii, 104 Ada, 60 Parsel, Taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Candaroğulları Mahallesi /Eflani /Karabük
Yüzölçümü : 2.219,98 m2
İmar Durumu :Var - Taks: 0,30, Kaks: 1,20, 3 kat KONUT alanında ve yaklaşık 1/3 kısmıda Park alanında kalmaktadır. Parselin küçük bir kısmı da yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 6.659.940,00 TL - KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Eflani İlçe, CANDAROĞULLARI Mahalle/Köy, Alıçlar Altı Mevkii, 102 Ada, 11 Parsel, Taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Candaroğulları Mahallesi/ Eflani /Karabük
Yüzölçümü : 2.214,19 m2
İmar Durumu :Var - Taks: 0,40- Kaks: 1,60- 4 kat - konut + ticaret alanında kalmaktadır. Parselin küçük bir kısmı yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 13.512.542,00 TL - KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:06
15/02/2026
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02403334