Resmi İlanlar T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
ESAS NO : 2025/99 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle KARABÜK ili, EFLANİ ilçesi, Çamyurt köyüne ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
1   132 52 605,34 m² GYRMN01 Karabük İli, Eflani İlçesi, Çamyurt Köyü    
2   113 1 53.416,69 m² GYRMN01 Karabük İli, Eflani İlçesi, Çamyurt Köyü  

 

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
ÇAMYURT KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ EFLANİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/99 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur. 12/05/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02322711