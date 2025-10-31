T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/99 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle KARABÜK ili, EFLANİ ilçesi, Çamyurt köyüne ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|1
|132
|52
|605,34 m²
|GYRMN01
|Karabük İli, Eflani İlçesi, Çamyurt Köyü
|2
|113
|1
|53.416,69 m²
|GYRMN01
|Karabük İli, Eflani İlçesi, Çamyurt Köyü
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|ÇAMYURT KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
|EFLANİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/99 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur. 12/05/2025
Basın No: ILN02322711