T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/14 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Rize Merkez İslampaşa Mah. 926 Ada, 5 Parsel. Üzerinde zemin taban alanı 17.00 m² olan depo yapısı ve 2 adet sera yapısı bulunduğu ve taşınmazın diğer alanlarının ise fıdan yetiştirme alanı olarak kullanıldığı görüldü. Konum olarak il merkezinin doğusunda merkezle aynı kotta merkeze yaklaşık 4 km Menderes Bulvarına 200 metre mesafededir. Kamunun ve belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Yüzölçümü : 1.176,10 m2
Kıymeti : 29.745.160,00 TL
KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:37
20/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02319743