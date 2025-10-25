  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/14 SATIŞ

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Rize Merkez İslampaşa Mah. 926 Ada, 5 Parsel. Üzerinde zemin taban alanı 17.00 m² olan depo yapısı ve 2 adet sera yapısı bulunduğu ve taşınmazın diğer alanlarının ise fıdan yetiştirme alanı olarak kullanıldığı görüldü. Konum olarak il merkezinin doğusunda merkezle aynı kotta merkeze yaklaşık 4 km Menderes Bulvarına 200 metre mesafededir. Kamunun ve belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü : 1.176,10 m2

Kıymeti : 29.745.160,00 TL

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:37

20/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02319743