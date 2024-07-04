T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-07-04 00:01:00 -
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/16 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Rize İyidere Yalıköy Mah. 234 Ada, 2 Parsel, Tapuda tescilli olan binanın yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. İlçe Merkezine 2 km mesafede, Karadeniz Sahil Yoluna 200 metre mesafededir. Hafif eğimli, yapılaşmaya elverişli zemin yapısına sahiptir. Ayrık nizam 5 katlı yapılaşmaya elverişlidir., 1.677,15 m2 yüzölçümü Kıymeti : 10.166.670,72 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 14:10
13/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02051884