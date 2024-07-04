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Resmi İlanlar T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:01:00 -

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/16 SATIŞ

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Rize İyidere Yalıköy Mah. 234 Ada, 2 Parsel, Tapuda tescilli olan binanın yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. İlçe Merkezine 2 km mesafede, Karadeniz Sahil Yoluna 200 metre mesafededir. Hafif eğimli, yapılaşmaya elverişli zemin yapısına sahiptir. Ayrık nizam 5 katlı yapılaşmaya elverişlidir., 1.677,15 m2 yüzölçümü Kıymeti : 10.166.670,72 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 14:10

13/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02051884