T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2023/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZ

Rize Merkez Çiftekavak Mah. 1766 Ada, 6 Parsel. Tapuda çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Eğimlidir.1.035,19 m2

Kıymeti : 1.812.576,28 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Rize Merkez Çiftekavak Mah. 1767 Ada, 19 Parsel,Tapuda çalılık olarak kayıtlıdır. Çay bahçesi olduğu görülmüştür. İmar planı içerisinde kalmaktadır. Kısmen Mahalle Yolu, kısmen Tarımsal Nitelikli Alan içinde kalmaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Araç yoluna cephesi bulunmamaktadır. 2.339,95 m2

Kıymeti : 4.799.143,85 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Rize Merkez Çiftekavak Mah. 1770 Ada, 6 Parsel,Çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. İmar planı içinde ve kısmen mahalle yolu, kısmen kreş, gündüz bakım evi alanı içinde kalmaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cephelidir. 419,83 m²lik kısmı üzerinden mahalle yolu geçmektedir. 3.558,19 m2

Kıymeti : 8.009.343,36 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 15:00

17/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02046097