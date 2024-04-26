T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/75 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, GÜLBAHAR Mahalle/Köy, 571 Ada, 4 Parsel, Kuzeybatı cephesinde bulunmaktadır. Islak mahaller seramik, diğer mahaller laminat döşeme kaplaması yapılmıştır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar panel kapı olarak yapılmıştır. İçi sıvalı boyalı, pencereler PVC'den imal. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Doğalgaz ve asansörlü meskenin brüt alanı 120 m²dir.
Yüzölçümü : 120 m2
Kıymeti : 1.848.085,00 TL
KDV Oranı : %1
İmar Durumu: Kaydında.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:41
18/04/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02020325