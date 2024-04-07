T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-04-07 00:00:00 -
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2023/82 Ort. Gid. Satış
08/03/2024
İLAN METNİ
Hissedarlardan 183***346 BÜNYAMİN ACAR, 183***054 İHSAN ACAR ve 182***398 YASEMİN ALTIPARMAK tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Rize İli Derepazarı İlçesi Yanıktaş Köyü 119 ada 7 parselin değerinin 538.882,73 TL, 124 ada 2 parselin değerinin 405.157,95 TL, 124 ada, 3 parselin değerinin 357.880,04 TL, 124 ada 7 parselin değerinin 629.059,36 TL, 131 ada, 23 parselin değerinin 1.507.828,06 TL ve131 ada, 3 parselin değerinin 3.948.477,14 TL olduğuna ilişkin bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı iki haftalık süre içinde rapora itiraz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02016462