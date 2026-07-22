T.C. RİZE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS SAYISI : 2014/34

KARAR SAYISI : 2025/47

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Kadastro Tespitine İtiraz davası gereğinde; Asli Müdahil Emine BİLEN mirasçıları oldukları anlaşılan

Mustafa ve Tamara oğlu 391*****452 T.C numaralı Aron Efe BİLEN, Mustafa ve Tamara oğlu 391*****734 T.C numaralı Mevlan Talha BİLEN, Mustafa ve Tamara oğlu 124*****084 T.C numaralı Molu Joe BİLEN, Mustafa ve Tamara kızı123*****100T.C numaralı Aylin BİLEN,

Haklarında adreslerinin tespiti amacıyla yapılan tüm uğraşlara rağmen mirasçıların açık adresleri tespit edilemediğinden, taraflara tebligat yapılamamış ve geçerli adresleri de bulunamamış olduğundan Gerekçeli Kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup,

Gerekçeli Karar : Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda 26/12/2025 tarihinde, İkizdere Kadastro Mahkemesinin 2010/90 Esas, 2010/88 Esas sayılı dosyaların davacılarının ve asli müdahillerin davalarının ayrı ayrı REDDİNE,

Çekişmeli Rize İli, İkizdere İlçesi, Zafer Mahallesi 671 ada 1 parsel ile 670 ada 1 parsel sayılı taşınmazların dere yatağı olması sebebiyle Kadastro Kanunu 16/C maddesi gereğince TESCİL HARİCİ BIRAKILMASINA,

HMK' nın 341/1 ve 345. Maddeleri uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasçılara yönelik Gerekçeli Karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 04/05/2026

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Basın No: ILN02513299