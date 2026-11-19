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ESAS NO : 2025/553 Esas

DAVALI : MAHABBAT GULİYEVA- - (Pasaport numarası:CO1533584)

Alyosha ve Nadya kızı, 12/04/1963 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve açık adresinizin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptınının ilanen tebliğ edilmiş olduğu, yasal süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız anlaşılmakla;

Usul ekonomisi gereğince ön inceleme duruşması ile tahkikat aşamasına geçileceği davalı tarafın tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarlı ilanen tebliğine,

Bu nedenle ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 21/01/2027 günü saat 09:00'a bırakılmasına tensiben karar verilerek ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02598973