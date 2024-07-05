T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/507

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize İli, Güneysu İlçesi, Güneli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan; 5.704,00 m² büyüklüğündeki 121 Ada 66 Parsel numaralı taşınmazın 1.677,84 m²lik kısmının yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması talep ve dava edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Yeşim Gençgil'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı İsmail Hakkı ve Melekşan kızı, 01/07/1966 doğumlu 308***42 TC kimlik numaralı Yeşim Gençgil'e idari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 13/09/2024 günü saat 10:03'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 30.05.2024

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Basın No: ILN02052575