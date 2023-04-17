T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/270-271-272-273-274 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Ziraat Bankasına yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 04/04/2023

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2023/270 04.05.2023 saat 11:20 Rize MerkezYağlıtaş Mahallesi 702 ada 8 parsel 1118,00 m² 277,17 m² Rukiye Birinci 2023/271 04.05.2023 saat 11:25 Rize MerkezYağlıtaş Mahallesi 702 ada 40 parsel 653,74 m² 310,22 m ² Ahmet Birinci vs. 2023/272 04.05.2023 saat 11:30 Rize MerkezYağlıtaş Mahallesi 702 ada 42 parsel 1756,00 m² 561,98 m ² Hakkı Can 2023/273 04.05.2023 saat 11:35 Rize MerkezYağlıtaş Mahallesi 702ada 44 parsel 1.815,50 m² 260,22 m² Eminali Can 2023274 04.05.2023 saat 11:40 Rize MerkezYağlıtaş Mahallesi 702ada 46 parsel 4554,74 m² 327,95 m ² Fatma Pehlivan

Kaya Erol

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Basın No: ILN01814592