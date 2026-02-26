T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/187 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Güneysu ilçesi Eskicami köyü 285 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 124,42 m²kısmının davacı idare adına kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Elif Jennifer ve Kaan Hikmet Güven adına dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Ziyave Ritva Orvokki kızı 21/03/1974 doğumlu, 34*******96 TC kimlik numaralı Elif Jennifer Güven'in ve davalı Ziyave Ritva Orvokki oğlu 17/05/1976 doğumlu 34*****60 TC kimlik numaralı Kaan Hikmet Güven'in İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 12/03/2026 günü saat 10:45'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.17/02/2026

