T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/386 Esas

05/01/2025

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Mahkememizin 24/09/2025 tarihli hüküm özeti gereği;

1-Davacının 89419 ve 89365 sayılı markaları hakkındaki tecavüzün durdurulması vehaksız rekabetin men'ine ilişkin talebinin KABULÜ ile; davalının, davacıya ait 89419 sayılı FİLİZ ÇAYI ve 89365 sayılı TİRYAKİ ÇAYI ibareli markaları, adına tescillimarkalarını tescil edildiği hali ile kullanmayıp farklı bir fiili kullanım yaparak "Karadeniz TİRYAKİ Çayı" ve "Karadeniz Siyah FİLİZ Çayı" ibareli marka adları altında piyasaya sürmesi suretiyle davacının marka hakkına tecavüz ettiğinin ve haksız rekabete yol açtığının TESPİTİ ilemarka hakkı yönünden haksız rekabetinin men'ine, marka hakkına tecavüz eden fiillerinin durdurulmasına,

2-"Karadeniz TİRYAKİ Çayı " ve "Karadeniz Siyah FİLİZ Çayı" ibareli marka adları altında davalı tarafça davacının 89419 sayılı FİLİZ ÇAYI ve 89365 sayılı TİRYAKİ ÇAYI ibareli marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde üretilen çay poşet ve paketlerine el konulmasına ve imhasına,

3-Münhasıran tecavüz teşkil eden çay poşet ve paketlerini üretmeye yarayan ve başkaca üretim kabiliyeti bulunmayan araç, gereç, cihaz ve makine gibi vasıtalara el konulmasına ve imhasına,

4-Davacının maddi tazminat talebinin KABULÜ ile 20.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birliktedavalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacının manevi tazminat talebinin KABULÜ ile 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalının ambalaj kullanımları davacının tescilli tasarımlarına tecavüz teşkil etmediği ve haksız rekabet oluşturmadığı gibi davacının 151379 ve 151576 sayılı markalarından kaynaklı marka hakkına da herhangi bir tecavüz teşkil etmediği ve haksız rekabet oluşturmadığı anlaşıldığından davacının tasarım hakkına yönelik tüm talepleri ile yine 151379 ve 151576 sayılı markalarından kaynaklı marka hakkına yönelik taleplerinin REDDİNE,

7-Karar kesinleştiğinde masrafın davalıdan karşılanmak suretiyle hüküm özetinin bir kez Türkiye'de yayınlanan ulusal gazetelerden birinde, iki kez de mahalli gazetelerden birinde ilanına karar verilmiş olup,

Mahkememizden verilen işbu 24/09/2024 tarihli karar taraflara tebliğ edilmiş olup karara karşı tarafvekilleri tarafındanYargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olupYargıtay 11.Hukuk Dairesinin 2025/1815 Esas , 2025/5451 Karar sayılı 17/069/2025 tarihli kararı ile ; Davacı vekilinin tüm itirazlarının reddine , ,davalı vekilinin bir bir kısım temyiz itirazlarınınkabulüile İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ve haksız rekabetin men'ine”, "ve haksız rekabete yol açtığının" , "haksız rekabetin men'ine" , (12-a) numaralı bendinde yer alan “ve haksız rekabetin” ibarelerinin hükümden çıkarılması suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı vekilinin diğer itirazlarının iseReddine , Mahkememiz kararının bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA karar verilmiş,Yargıtayca verilen bu karar tarafvekillerine tebliğ edilmiş, ilama karşı yasal süresi içerisindetashihi karar yolunada başvurulmamışolduğundan Mahkememizkararı Yargıtaycaverilen düzeltilerek onama ilamındaki düzeltilmiş şekliyle 17/12/2025 tarihi itibarı ile kesinleşmiştir. İLAN OLUNUR.

