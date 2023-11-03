T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/147 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Gölgeli Mahallesinde bulunan 131 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 393,55 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 230.75 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının, 131 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 63,19 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 88,25 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının, 131 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 103,1 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 285,22 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Rıza Rutkay Karaca'ya dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.



Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;



Davalı Maksut ve Sabire oğlu, 28/06/1995 doğumlu, 388***154 TC kimlik numaralı RIZA RUTKAY KARACA'ya İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Rize Halkbank Çayşehir Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

davalının duruşmanın atılı bulunduğu 28.12.2023 günü saat 09:33'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 26/10/2023

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Basın No: ILN01922940