T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/277 Esas

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesinde bulunan 115 ada 443 parsel sayılı taşınmazın 189,47 m²'lik kısmının Maliye Hazinesi adına kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı Feride Tuğçe Çörekçioğlu'na dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın dahili davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalının adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalının tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.



Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;



Dahili davalıBasri ve Havva kızı, 07/06/1989 doğumlu, 219.....656 TC kimlik numaralı FERİDE TUĞÇE ÇÖREKÇİOĞLU'na,İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dahili davalının duruşmanın atılı bulunduğu 12.12.2023 günü saat 11:38'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 14.09.2023

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Basın No: ILN01893935