T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/242 Esas

DAVALI : Sabiha BATTALGAZİ, Recepali kızı, 15/02/1965 D'l

Davacı Mustafa Aziz MURADOĞLU tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tebligata yarar açık adresinize yönelik yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/02/2024 günü saat: 09.40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

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Basın No: ILN01959609