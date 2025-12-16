T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2018/645 Esas

DAVALILAR :1- HÜLYA CANBAKIŞ

2- SEVGİ LİDYA HODGİNS

Davacı R.T.E Üniversitesi dava dilekçesiyle özetle; Rize İli Merkez, Fener Mahallesi, 295 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılarak, kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu, dava dilekçesini ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/02/2026 günü saat:10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ayrıca bilirkişi raporuna göre; Rize ili Merkez ilçesi Fener mah. 295 ada 4 parsel sayılı taşınmazda Sevgi Lidya HODGİNS murisi Mükeryem ANT adına 1680 payda 774144 paydada hissesine isabet eden kamulaştırma bedeli 904,79 TL, acele kamulaştırma ile ödenen 748,98 TL fark bedeli olarak 155,81 TL, Hülya CANBAKIŞ murisi Kadriye PAKOĞLU adına 6000 payda 460800 paydada hissesine isabet eden kamulaştırma bedeli 5.428,75 TL, acele kamulaştırma ile ödenen 2.484,38 TL fark bedeli olarak 2.944,37 TL olarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/08/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02359570