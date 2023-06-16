T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2242 Esas



07/06/2023

İLAN METNİ



Davacı İbrahim BABAYİĞİT ve arkadaşları vekili Av. Sinan USTAOĞLU tarafından davalı Ali İhsan ATAÇ ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;



Davalı Rize Merkez Güzelköy Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve İfakat'tan olma 31/03/1965 d.lu Nuran JADALLAH'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;



Davacılar tarafından Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 103 Ada 7 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 104 Ada 5 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 104 Ada 9 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 106 Ada 15 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 107 Ada 6 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 108 Ada 10 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 139 Ada 9 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Yenigüzelköy Köyü 153 Ada 32 Parsel, Rize İli, Merkez İlçesi Güzelköy Köyü 104 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Nuran JADALLAH'a işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 17/10/2023 günü saatinin ise 11:20 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01846489