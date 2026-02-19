T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen ara karar uyarınca;
Rize İli Merkez İlçesi İslampaşa Mahallesi 927 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki oldukları belirtilen Ömer kızı RAZİYE, Ömer kızı SANİYE, Tahir oğlu SABİT ve Temel kızı Fatma ERKAN'ın gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki hisselerinden kaynaklı mal varlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,
Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi taktirde Ömer kızı RAZİYE, Ömer kızı SANİYE, Tahir oğlu SABİT ve Temel kızı Fatma ERKAN'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 04/02/2026
