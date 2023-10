T.C. RİZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2022/454 Esas



KARAR NO : 2023/227



C.SAV.ESAS NO : 2022/2041



SANIK : LEVENT MUSA TAVUS, MEHMET ve EMİNE oğlu, 03/08/1991 KIRŞEHİR doğumlu, KIRŞEHİR, MERKEZ, KARAHIDIR mah/köy, Cilt no: 47, Aile sıra no: 63, Sıra no: 110 nüfusunda kayıtlı.



SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık



SUÇ TARİHİ : 26/08/2021



UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 158/1.f



VERİLEN CEZA MİKTARI : 1 YIL 8 AY HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, 1360 TL ADLİ PARA

KARAR TARİHİ : 16/05/2023



Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ve internet haber sitelerinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 24/10/2023

