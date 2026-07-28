T.C. REYHANLI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/177 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Reyhanlı İlçe, İRTAH Mahalle/Köy, 3400 Parsel,

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE

TAŞINMAZIN KONUMU :

İcraya konu taşınmaz olan Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, İrtah Mahallesi, 3400 parsel numaralı taşınmaz pafta itibari ile zemine aynen uymaktadır. Söz konusu parselin komşu parseller ile anlaşmazlığı yoktur. İcraya konu taşınmazın doğu istikameti Ertuğrul Gazi Caddesine cepheli olup, taşınmazın kuzeyinde 3399 nolu parsel, güneyinde 3401 nolu parsel ve batısında 3402 nolu parsel bulunmaktadır. Ana taşınmaz tapu kaydına göre 625,37 m2 büyüklüğünde ve "arsa" vasfında olup tam hisse ile Borçlu F...K... adına kayıtlıdır. Taşınmaz Reyhanlı İlçe merkezine yakın mesafede olup, Reyhanlı Belediyesine kuş bakışı 1,45 km, Reyhanlı Adliyesine kuş bakışı1,65 km. uzaklıktadır. Etrafında iskân amaçlı yapılaşma bulunduğu ve belediye hizmetlerinden(elektrik enerjisi, su, ulaşım, altyapı, çöp toplama vb.) yararlanabilir. durumda olduğu gözlemlenmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

İcraya konu taşınmaz üzerinde bir kısmı mesken bir kısmı dükkan olarak kullanılan toplam alanı yaklaşık olarak brüt 900,00 m? net alanı ise yaklaşık 750,00 m2 olan betonarme tarzda inşa edilmiş 3 katlı bir yapı olduğu görülmüştür. Belediyesinden edinilen bilgiye göre taşınmazın imar durumu ise ayrık nizam 5 kattır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sayfasında yapılan sorgulamada taşınmazın hasar durumu "N7UH3" askı kodu ile "az hasarlı" olduğu görülmüştür.

Taşınmazın üzerindeki yapı değeri belirlenirken 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 Sayili Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren mühendislik hizmet bedellerinden faydalanılarak hesaplanılacaktır. Ayrıca yapıların amortismanları ( aşınma payları) ise 02/12/1982 tarih ve 17886R.G.Göre hesap edilecektir.

Taşınmazın arazi değeri belirlenirken, tüm olumlu ve olumsuz özellikleri ile mevki ve konumu, nitelikleri, bölge, yol ve imar durumu ile bölgedeki alım-satım ve piyasa rayiçleri de göz önünde ? bulundurulduğunda taşınmazın m2 birim fiyatı ise 5.000,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Gültepe Mahallesi, Ertuğtul Gazi Caddesi,No:32 Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü : 625,37 m2

İmar Durumu :Belediyesinden edinilen bilgiye göre taşınmazın imar durumu ise ayrık nizam 5 kattır.

Kıymeti : 10.190.860,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:55

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02518167