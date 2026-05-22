T.C. REYHANLI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2026/9 Esas

KARAR NO : 2026/124

SANIK : Mohamad SALMO, AHMAD ve IMAM oğlu, 01/01/1990 ALEPPO doğumlu,

SUÇ : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

SUÇ TARİHİ : 08.07.2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 265/1 maddesi

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 24.03.2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında Görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (H.A.G.B) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 20.05.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02474124