T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26313534-2024/308-Ceza Dava Dosyası

14.07.2026

HÜKÜM ÖZETİ

SANIK : TARIK ELHIDIR, Ahmed ve Hena oğlu, 12/09/1986 KEFERLAHA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Mah. 23. Sk. No:12 İç Kapı No:1 Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.TC Kimlik No:99633072874

SANIK : HENA ELDAHİR, Mustafa ve Emine kızı, 01/05/1961 KEFERLAHA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal Mah. 23. Sk. No:12 İç Kapı No:1 Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:99351082636

SUÇ : Hukuka Aykırı Olarak Kişilerin Haberleşmesini Engellemek, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 14/10/2022

SUÇ YERİ : HATAY/REYHANLI

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu109/2 , 124/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 11/03/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (H.A.G.B) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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Basın No: ILN02525838