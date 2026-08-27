T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/145 Esas

KARAR NO : 2026/183

C.SAV.ESAS NO : 2020/613

SANIK : İSA ELİBRAHİM, HALİD ve RAKİYYE oğlu, 01/01/1995 HAMA doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 29/07/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK'nun 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e)

KARAR VEREN MAHKEME : Reyhanlı 5. Asliye Ceza Mahkemesi

KARAR TARİHİ : 20.05.2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (H.A.G.B) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.08.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02536096