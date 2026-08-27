T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/145 Esas
KARAR NO : 2026/183
C.SAV.ESAS NO : 2020/613
SANIK : İSA ELİBRAHİM, HALİD ve RAKİYYE oğlu, 01/01/1995 HAMA doğumlu,
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 29/07/2019
UYGULANAN KANUN MAD. : TCK'nun 204/1
VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e)
KARAR VEREN MAHKEME : Reyhanlı 5. Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR TARİHİ : 20.05.2026
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (H.A.G.B) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.08.2026
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Basın No: ILN02536096