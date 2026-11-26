HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/29 Esas

KARAR NO : 2026/238

C.SAV.ESAS NO : 2014/908

SANIK : SEMİR SALIH, VELID ve FATMA oğlu, 1984 EDLİP doğumlu,

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 29/05/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

Verilen ceza miktarı : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme,

Ek Karar Niteliği : kaçak eşyaların müsaderesine, 358865 plakalı araç müsaderesine yer olmadığına

Gerekçeli Karar Tarihi :19/06/2026

Ek Karar Tarihi : 03/07/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Semir SALİH hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zaman aşımı nedeniyle düşmesine ve 03/07/2026 tarihli ek karar ile kaçak eşyaların müsaderesine,358865 plakalı aracın müsaderesine yer olmadığına ilişkin kararların yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar , 03.07.2026 tarihli ek karar ve Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Mehmet EMRE KOÇ' un istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 23.11.2026

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Basın No: ILN02603623