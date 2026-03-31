T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/101 Esas

KARAR NO : 2025/320

C.SAV.ESAS NO : 2017/1137

SANIK : AREF HAMADMAD, ABDUL RAZAK ve FATIMA oğlu, 1965 SURİYE doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 11/05/2017

KARAR TARİHİ : 24/12/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirilen adresin yetersiz olması, sanığın ismen tanınmaması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda şahısın herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirildiğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adreslerin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02433497