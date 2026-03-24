T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/35 Esas

KARAR NO : 2025/225

C.SAV.ESAS NO : 2014/1427

SANIK :ABDUSSELAM BEKİR; Muhammet ve Nehide oğlu, 1963 Suriye Doğumlu, Bağlar Mah. Reyhanlı/Hatay

SANIK :EMİR ELEMİR; Muhammed ve Emira oğlu, 1992 Halep Doğumlu, Bağlar Mah. 298.Sokak No:10 Reyhanlı/Hatay

SANIK :GHANDİ ELEMİR; Muhammed ve Emira kızı, 1983 Halep Doğumlu, Bağlar Mah. 298.Sokak No:10 Reyhanlı/Hatay

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 27/08/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANIŞIMI NEDENİYLE DÜŞME (CMK 223/8)

KARAR TARİHİ : 15/10/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıklar hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirilen adresin yetersiz olması, sanıkların ismen tanınmadıkları veİl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda şahısların herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirildiğinden gerekçeli kararın vekatılanlar vekiline ait istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adreslerin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 18.03.2026

Basın No: ILN02429103