Resmi İlanlar T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/221 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay ili Reyhanlı ilçesi Hasnekiye mahallesi 0 ada 41 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/221 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02371375