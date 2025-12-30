T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/221 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay ili Reyhanlı ilçesi Hasnekiye mahallesi 0 ada 41 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/221 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025
