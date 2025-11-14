T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/170 Esas

KARAR NO : 2025/272

C.SAV.ESAS NO : 2016/563

MAĞDUR : HAVLE HASAN, Ahmed ve Amine kızı, 1994 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kırcaoğlu Mah. Kumlu/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : ALİ DENİZ ALACAN, İBRAHİM ve FİDAN oğlu, 01/02/1992 KUMLU doğumlu, HATAY, KUMLU, DOĞUAYRANCI mah/köy, Cilt no: 44, Aile sıra no: 52, Sıra no: 53 nüfusunda kayıtlı.

HEYSEM HASAN, AHMET ve EMİNE oğlu, 1995 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 27/04/2015

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 09/10/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Heysem HASAN ve Mağdur Sanık Ali Deniz ALACAN hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Mağdur Havle HASAN'a gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02334438