T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/450 Esas

KARAR NO : 2026/294

C.SAV.ESAS NO : 2014/1019

SANIK : EVER SALİH, SUPHİ ve SELCİ oğlu, 1974 HUMUS doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 13/06/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. Cümle, 151/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 16/06/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Sanık Ever SALİH hakkında Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.09.2026

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Basın No: ILN02552112