T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2014/450 Esas
KARAR NO : 2026/294
C.SAV.ESAS NO : 2014/1019
SANIK : MULHEM KHDEER, KHALED ve AMNEH oğlu, 1987 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Basit Yaralama, Mala Zarar Verme
SUÇ TARİHİ : 13/06/2014
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 151/1, 86/2-1. cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME
KARAR TARİHİ : 16/06/2026
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Sanık Mulhem KHDEER hakkında Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02552091