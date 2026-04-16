T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2023/113 Esas

KARAR NO : 2023/293

KATILAN : MUVAFFAK TAKRİTİ, İzzed ve Sümeyye oğlu, 1967 Şam doğumlu,

SANIK : MEHMET RAMAZAN ŞABAN KESKİN, Recep ve Emine oğlu, 10.12.1988 doğumlu, Hatay ili Reyhanlı ilçesi Bayı Mah. Nüfusuna kaytıl, Fidanlık Mah. Bahadır Sok No:42 İç Kapı No:3 Reyhanlı Hatay adresinde ikamet eder

SUÇ : Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 13.09.20215

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/2.h.1, 116/4 maddeleri

VERİLEN CEZA MİKTARI : 6 YIL 3 AY HAPİS, 10 AY HAPİS

KARAR TARİHİ : 06.07.2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa 6 YIL 3 AY HAPİS, 10 AY HAPİS kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı katılanın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 20.01.2026

