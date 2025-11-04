T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2016/64-Ceza Dava Dosyası

05.09.2025

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2016/64

Karar No :2024/500

SANIK :SAFI ALHAMDO, Abdullah ve Hojhaf oğlu, 01/12/1978 Hama doğumlu. Suriye uyruklu

Suç :Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi :30/05/2012

Karar Tarihi :05/11/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK SAFI ALHAMDO hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02322330