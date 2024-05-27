T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2013/264 Esas

KARAR NO : 2022/519

C.SAV.ESAS NO : 2013/584

SANIK : HUSSEIN ALABDULLAH, ABOUD ve RATIBA oğlu, 1977 ALEPPO doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme

SUÇ TARİHİ : 06/05/2013

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 205/1-1.Cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 08/12/2022

Yukarıda kimliği yazılı Sanık Husseın ALABDULLAH'ın Türkiye'de tebligata yarar adresinin olmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar " tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 22.05.2024

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Basın No: ILN02038213