T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/82 Esas
DAVALI : VOLKAN ATEŞ Şekere Mahallesi Belen/ HATAY
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce çıkartılan duruşma gününü bildirir ön inceleme tutanağını ihtiva eden tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tutanağının tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü 08/12/2026 olup saat 14:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,
7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571976