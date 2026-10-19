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Resmi İlanlar T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/82 Esas

DAVALI : VOLKAN ATEŞ Şekere Mahallesi Belen/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan duruşma gününü bildirir ön inceleme tutanağını ihtiva eden tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tutanağının tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 08/12/2026 olup saat 14:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571976