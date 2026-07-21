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Resmi İlanlar T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/252 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Kefertizaye Mahallesinde kain 0 ada 7 parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/252 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02511660