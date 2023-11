T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/580 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Hatay İli Reyhanlı İlçesi



MEVKİİ : Kodağa Alibey Mahallesi



ADA NO : -



PARSEL NO : 9



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 1.779,86 m2 (İrtifak)



MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET CEVDET MURSALOĞLU-21098013598

2- ALİ CELAL MURSALOĞLU-21095013652

3- IRAZ MURSALOĞLU-21089013880

4- MAHMUT MURSALOĞLU-21107013274

5- ZEYNEP MURSALOĞLU ŞEKERALP-21065014672



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ [35370-70736-45367] UETS



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır.



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin kamulaştırılmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda işbu ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süre içerisinde dava açabileceklerdir. Açacakları davada; husumeti kamulaştırmayı yapan idareye yönelteceklerdir. 30 (Otuz) günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verilecektir. Kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak olan REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2022/580 Esas isimli hesaba yatırılacaktır. Davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde mahkeme dosyasına ibraz edilmesi gerekmektedir. 27/12/2022

