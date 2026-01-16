T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/1 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Tizin Mahallesi 0 ada 44 parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/1 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/01/2026
