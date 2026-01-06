T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/275 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Gültepe Mahallesi 0 ada 64 parsel sayılı (ifraz ile 580 ve 581) taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/275 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025
