T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/282 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Kiremittepe Mahallesi 0 ada 8 parsel sayılı (ifraz ile 39, 40, 41 ,42 ve 43) taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/282 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02375308