T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/153-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2020/153

Karar No : 2021/1066

SANIK: Mehmet TEMIR, Ahmed ve Hüsne oğlu, 01/03/1994 HAMA doğumlu

Suç : Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması

Suç Tarihi : 06/02/2018 - , 13/02/2018

Karar Tarihi : 07/10/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mehmet TEMIR hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (beraat) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 29.01.2024

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Basın No: ILN01977165