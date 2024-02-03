T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/661-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2021/661

Karar No : 2022/402

Sanık : FUAD SICNAVİ, Abdullah ve Vefa oğlu, 20/01/1988 HAMA doğumlu

Suç : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Suç Tarihi : 21/04/2019 - , 16/12/2019

Karar Tarihi : 08/04/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Beraat hakkında Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (. ) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01.02.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01977212