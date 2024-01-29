T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/404-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2021/404

Karar No : 2024/7

SANIK: MAHMOUD HAMMOUD, Alı Ghaleb ve Fatıma oğlu, 1986 ALEPPO doğumlu

Suç : 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet

Suç Tarihi : 13/01/2012

Karar Tarihi : 04/01/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mahmoud HAMMOUD hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Zaman aşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve katılan kurumun temyiz talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 25.01.2024

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Basın No: ILN01974083