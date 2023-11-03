T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2019/754
Karar No : 2020/113
Sanık : Abdullah EL HADİ, Ömer ve Fatma oğlu, 199 Ayaş doğumlu.
Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Suç Tarihi : 21.1.2017
Ek Karar Tarihi : 31.08.2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdullah EL HADİ hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda(Ek Karar) verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.10.2023
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Basın No: ILN01921835