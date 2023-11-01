T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/600-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2021/600

Karar No : 2023/963



Sanık : AALİ ALİ, Ziyad ve Serayya oğlu, 06/09/1990 HALEP doğumlu



Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet



Suç Tarihi : 18/07/2013



Karar Tarihi : 12/09/2023



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık AALİ ALİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve katılan kurumun istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.10.2023



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Basın No: ILN01917325