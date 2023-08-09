T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2013/802-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI



HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2013/802

Karar No : 2023/539

Sanık : Abdulghanı KHAROUF, Mohamed ve Ibtesam oğlu, 15/03/1990 Suriye doğumlu

Sanık : Mohamed KHAROUF, Abdul Ghanı ve Marıam oğlu, 01/09/1964 Suriye doğumlu

Suç : Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın, ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 23/05/2013

Karar Tarihi : 07/06/2023



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanıklar Abdulghanı KHAROUF ve Mohamed KHAROUF hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında ( zaman aşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.07.2023

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Basın No: ILN01873957