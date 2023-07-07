T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2014/698-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2014/698

Karar No : 2022/518

Sanık : Ghassan AL SALHA, İsmail ve Dıba oğlu, 01.01.1981 Edlib/SURİYE doğumlu

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 24.04.2014

Karar Tarihi : 11.05.2022



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ghassan AL SALHA hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkındna (zaman aşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04.07.2023

Yazı İşleri Müdürü 154315 Hakim 220570

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Basın No: ILN01855687