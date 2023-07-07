T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2014/698
Karar No : 2022/518
Sanık : Ghassan AL SALHA, İsmail ve Dıba oğlu, 01.01.1981 Edlib/SURİYE doğumlu
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak
Suç Tarihi : 24.04.2014
Karar Tarihi : 11.05.2022
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ghassan AL SALHA hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkındna (zaman aşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04.07.2023
|Yazı İşleri Müdürü 154315
|Hakim 220570
#ilangovtr
Basın No: ILN01855687