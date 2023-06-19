T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2014/208
Karar No : 2022/373
Sanık : Hayyen AHMAD, Halıt ve Meryem oğlu, 1992 Hama doğumlu
Suç : 5607 sayılı yasaya muhalefet
Suç Tarihi : 25.02.2014
Karar Tarihi : 01.04.2022
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hayyen AHMAD hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında (zamanaşımı nedeniyle düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 14.06.2023
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Basın No: ILN01848342