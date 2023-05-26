T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2013/48-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2013/48

Karar No : 2022/244

Sanık : Hasan SHBIB, Alı ve Fatema oğlu, 07/03/1971 Edlib doğumlu

Suç : 5607 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi : 08/12/2012

Karar Tarihi : 04/03/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hasan SHBIBhakkında5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkınnda (Zamanaşımı Nedeni İle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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Basın No: ILN01835109