T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/17 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 135
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 577,09 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Niymet YAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/18 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 135
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.554,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Niymet YAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/19 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 133
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 785,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim BEKTAŞ, Ali BEKTAŞ ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/20 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 151
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 62,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim BEKTAŞ, Ahmet BEKTAŞ ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/21 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 151
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.370,95 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar ERDOĞAN ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/22 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 151
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.762,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail DOĞAN ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/23 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 151
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.127,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hıdır PINAR ve Özgür DOĞAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/24 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 151
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 272,25 mülkiyet 3.956,99 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kıymet SADIKOĞLU ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/25 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 113
PARSEL NO : 30
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 241,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali AKKILIÇ ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/26 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 143
PARSEL NO : 6
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 466,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet CANERİK ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/27 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 143
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 856,35 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali ERGİNOĞLU ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/28 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 143
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 115,71 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Eyüp SATIK ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/29 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 143
PARSEL NO : 10
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 943,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım SADIKOĞLU ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/30 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 143
PARSEL NO : 11
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 338,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İmam SATIK ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/31 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 57
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 75,87 mülkiyet 442,87 irtifak m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Nuri POLAT ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/32 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 52
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.721,56 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Necla KILIÇ ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/33 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 53
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 212,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Musa ÇELİK ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/34 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 37
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 812,61 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat ÇELİK ve Kudret GÜLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/35 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 38
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.129,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Teberik ÇELİK ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/36 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 33
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 16,49 mülkiyet 2.052,39 irtifak m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sercan POLAT ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/37 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Mezra
ADA NO : 106
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 82,16 mülkiyet 199,75 irtifak m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/38 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,
MEVKİİ : Gökçekonak
ADA NO : 103
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 140,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan ŞEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dava dosyaları üzerinden dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Pülümür Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/17, 18, 23, 27, 30, 34, 37 ve 38 Esas sayılı dosyaların duruşması 10/09/2026 gününde saat 10.00'dan itibaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.
Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/21, 22, 24, 26, 28, 33, ve 35 Esas sayılı dosyaların duruşması 16/07/2026 gününde saat 10.00'dan itabaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.
Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/19, 20, 25, 29, 31 ve 36 Esas sayılı dosyaların duruşması 10/07/2026 gününde saat 10.00'dan itabaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İLAN olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02495550