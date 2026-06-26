T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/17 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 135

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 577,09 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Niymet YAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/18 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 135

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.554,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Niymet YAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/19 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 133

PARSEL NO : 19

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 785,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim BEKTAŞ, Ali BEKTAŞ ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/20 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 151

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 62,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim BEKTAŞ, Ahmet BEKTAŞ ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/21 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 151

PARSEL NO : 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.370,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar ERDOĞAN ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/22 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 151

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.762,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail DOĞAN ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/23 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 151

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.127,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hıdır PINAR ve Özgür DOĞAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/24 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 151

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 272,25 mülkiyet 3.956,99 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kıymet SADIKOĞLU ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/25 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 113

PARSEL NO : 30

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 241,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali AKKILIÇ ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/26 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 143

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 466,50 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet CANERİK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/27 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 143

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 856,35 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali ERGİNOĞLU ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/28 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 143

PARSEL NO : 9

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 115,71 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Eyüp SATIK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/29 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 143

PARSEL NO : 10

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 943,86 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım SADIKOĞLU ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/30 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 143

PARSEL NO : 11

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 338,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İmam SATIK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/31 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 57

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 75,87 mülkiyet 442,87 irtifak m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Nuri POLAT ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/32 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 52

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.721,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Necla KILIÇ ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/33 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 53

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 212,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Musa ÇELİK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/34 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 37

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 812,61 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat ÇELİK ve Kudret GÜLER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/35 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 38

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.129,96 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Teberik ÇELİK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/36 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 33

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 16,49 mülkiyet 2.052,39 irtifak m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sercan POLAT ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/37 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceliİli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Mezra

ADA NO : 106

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 82,16 mülkiyet 199,75 irtifak m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/38 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Pülümür İlçesi,

MEVKİİ : Gökçekonak

ADA NO : 103

PARSEL NO : 9

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 140,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan ŞEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dava dosyaları üzerinden dava açılmıştır.

a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Pülümür Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/17, 18, 23, 27, 30, 34, 37 ve 38 Esas sayılı dosyaların duruşması 10/09/2026 gününde saat 10.00'dan itibaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/21, 22, 24, 26, 28, 33, ve 35 Esas sayılı dosyaların duruşması 16/07/2026 gününde saat 10.00'dan itabaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyalardan 2026/19, 20, 25, 29, 31 ve 36 Esas sayılı dosyaların duruşması 10/07/2026 gününde saat 10.00'dan itabaren Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İLAN olunur.

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Basın No: ILN02495550